شكرا لقرائتكم خبر عن تركز الدهون حول الخصر خطر على القلب والان مع التفاصيل

حذرت دراسة أمريكية من أن النساء اللواتي يصل حجم خصرهن إلى ٣٤ بوصة أو أكثر، معرضات بشكل أكبر لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية، عن جمعية أمراض سن اليأس في أمريكا الشمالية، أن الدراسة تؤكد أن حجم الخصر هو أفضل مقياس لصحة القلب والأوعية الدموية، عن مؤشر كتلة الجسم كما يرى الكثير من العلماء.

ويعرف الكثير من الناس أن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن موضع دهون الجسم هو الأكثر أهمية.

وكشفت الدراسة التي أجريت على ما يقرب من ٧٠٠ امرأة بعد انقطاع الطمث، أن الدهون المتركزة حول الخصر تمثل خطراً أكبر للإصابة بمرض الشريان التاجي، مقارنة بمؤشر كتلة الجسم الكلي المرتفع.

وتبين أن خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي أعلى بكثير لدى النساء اللواتي بلغ حجم خصرهن ٨٥ سم على الأقل (3.5 إنش) عن اللائي كن زائدات الوزن عموماً، مع مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن ٢٥.

Advertisements

والسمنة، التي يزيد خلالها مؤشر كتلة الجسم عن 30، معروفة منذ زمن طويل بأنها عامل خطر لمرض الشريان التاجي، وغالبا ما تكون مصحوبة بعوامل أخرى من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

ومع ذلك، لا يؤخذ مؤشر كتلة الجسم في الاعتبار، بقدر أهمية المكان الذي يتم تخزين الدهون به في الجسم.

فيمكن لشخصين بنفس الطول أن يكون لكل منهما مؤشر كتلة الجسم ٢٩، على سبيل المثال، ومع ذلك لدى كل منهما تركيبة جسد مختلفة تماما، فيمكن أن يكون أحدهم لاعب كمال أجسام، ويمتلك كمية كبيرة من كتلة العضلات، في حين أن الآخر قد يكون زائد الوزن بسبب الأكل غير الصحي، ويُحتمل أن يكون لديه درجة كبيرة من الدهون الحشوية في الجسم، وهي النوع الخطير المخزن عادة حول البطن.

وتعد نتائج الدراسة مهمة بشكل خاص للنساء في فترة ما بعد انقطاع الطمث، واللائي يملن إلى زيادة تراكم الدهون في البطن، لأن هرمون الاستروجين يحمي أنظمة القلب والأوعية الدموية للمرأة قبل انقطاع الطمث، ولكن مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء تنخفض أثناء وبعد انقطاع الطمث، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

ولكن الخبر السار هو أنه يمكن تجنب المرض إلى حد كبير من خلال عادات نمط الحياة التي يجب الالتزام بها.

وتدعم نتائج الدراسة تقريراً سابقاً صدر في ٢٠١٨ لوزارة الصحة البريطانية، يشير إلى أن محيط الخصر المرتفع جداً (أعلى من ١٠٢ سم للرجال، و٨٨ سم للنساء)، يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٣٥ عاما أو أكثر.