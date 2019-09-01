"طمن قلبك".. مبادرة مصرية لعلاج مرضى القلب غير القادرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت عنوان "طمن قلبك" أطلقت جمعية الأورمان المصرية مبادرة لدعم علاج مرضى القلب غير القادرين من خلال تنظيم سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، وإجراء جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالمجان تمامًا بجميع محافظات مصر.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن مبادرة "طمن قلبك" تأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة المرتفعة لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يضاعف معاناة مرضى القلب.

وأشار "شعبان" إلى أن مبادرة "طمن قلبك" تستهدف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القلب بالتعاون مع أكبر وأفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب في أنحاء الجمهورية، خاصة المؤسسات الجامعية منها، كذلك تتعاون مع أفضل الكفاءات من أساتذة جراحات القلب والقسطرة العلاجية في أنحاء الجمهورية، وتعمل أيضًا على استقدام أكبر خبراء جراحات القلب والقسطرة العلاجية في العالم لإجراء العمليات الأكثر تعقيدا بالتعاون مع المؤسسات الطبية المصرية.

ونجحت جمعية الأورمان حتى الآن في إجراء 41415 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تماما بتكلفة تصل إلى مليار و35 مليون جنيه.



