سيدة تصطحب حصانًا صغيرًا على متن طائرة أميركية في رحلة إلى نبراسكا

قد يصطحب البعض هاتفه الخاص به أو كتاب ما ليقرأه أثناء رحلته على متن الطائرة، وغيرها من الأشياء المعتاد رؤيتها أثناء السفر، لكن الغريب هو أن تشاهد سيدة تصطحب حصانًا صغيرًا بداخل طائرة، الأمر الذى أثار اندهاش الكثير من الركاب، حتى إن أحدهم قام بالتقاط بعض الصور ومقاطع الفيديو والتي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

قام شخصان بتصوير سيدة تصطحب حصانًا صغيرًا، بمتن طائرة الخطوط الجوية الأمريكية في رحلة إلى نبراسكا يوم الخميس الماضي، الأمر الذى بات طبيعيًا أن يصطحب بعض الأشخاص حيوانات صغيرة بالطائرة بعدما نشرت وزارة النقل الأمريكية، إرشادات جديدة تسمح للركاب بإحضار حيوانات في الرحلات الداخلية، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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وقد تواجه شركات الطيران غرامات مالية إذا منعت المسافرين من جلب الحيوانات الأليفة على الطائرات فى ضوء الإرشادات الجديدة التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية.

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ومنذ الإعلان عن السماح للركاب باصطحاب الحيوانات، قام عدد من الأشخاص باصطحاب البط والكنغر وغيرها من الحيوانات المصنفة تحت بند "حيوانات الخدمة".

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