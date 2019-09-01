وجهة جديدة لـ "أنغيلا ميركل" بعد ختام مشوارها السياسي في ألمانيا في عام 2021

لمحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت، إلى عودتها للعمل الأكاديمي، بعد ختام فترتها الحالية بالمستشارية في عام 2021.

وقالت ميركل في كلمة بكلية الإدارة بجامعة (إتش.إتش.إل لايبزيغ): "سأتواصل مجددًا مع كل الجامعات التي منحتي الدكتوراة الفخرية بعدما أترك المستشارية".

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ومنحت الجامعة الدرجة الفخرية لميركل، وهي فيزيائية سابقة، في حفل حضرته كريستين لاغارد المرشحة لمنصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

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وقالت وسط ضحكات الحضور: "سأعود ولن أمضي وقتا قصيرا مثل ما حدث اليوم. سأبقى لفترة أطول".

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