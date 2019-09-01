لمحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت، إلى عودتها للعمل الأكاديمي، بعد ختام فترتها الحالية بالمستشارية في عام 2021.
وقالت ميركل في كلمة بكلية الإدارة بجامعة (إتش.إتش.إل لايبزيغ): "سأتواصل مجددًا مع كل الجامعات التي منحتي الدكتوراة الفخرية بعدما أترك المستشارية".
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ومنحت الجامعة الدرجة الفخرية لميركل، وهي فيزيائية سابقة، في حفل حضرته كريستين لاغارد المرشحة لمنصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي.
وقالت وسط ضحكات الحضور: "سأعود ولن أمضي وقتا قصيرا مثل ما حدث اليوم. سأبقى لفترة أطول".
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كانت هذه تفاصيل خبر وجهة جديدة لـ "أنغيلا ميركل" بعد ختام مشوارها السياسي في ألمانيا في عام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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