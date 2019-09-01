شكرا لقرائتكم خبر عن المحليات الصناعية.. كيف تزيد من شهيتك وتقودك إلى السمنة دون أن تعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الشائع أن يلجأ الناس إلى بدائل صحية بدلا من الأشياء التى تسبب زيادة الوزن، التحلية الاصطناعية أول الأشياء التى يتم اللجوء إليها عند اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن، ولكن هل تعلم أن محليات السكر يمكن أن تزيد من شهيتك، مما يجعلك يعانون من السمنة المفرطة.

يعتمد عدد كبير من السكان على المحليات الصناعية لتقليل الرغبة الشديدة فى تناول السكر للمساعدة في إنقاص الوزن، ومع ذلك لم نكن نعرف أن هذه المحليات الصناعية تزيد من شهيتك، كما أنها يمكن أن تؤثر على الدماغ في تنظيم نمط الجوع في العقل والجسم.

نشرت الدراسة في مجلة "Cell Metabolism" ، حيث سلطت الدراسة الضوء على الآثار الضارة للمحليات الاصطناعية على الوزن وفي تغيير أنماط الذوق.



المحليات الصناعية

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وجد مجموعة من الباحثين من مركز تشارلز بيركنز بجامعة سيدني ومعهد غارفان للأبحاث الطبية على نظام في المخ يرفع من محتوى حلاوة وطاقة الطعام، وتم تطبيقه على الحيوانات، حيث تعرضوا لنظام غذائي غني بالسكرالوز، وهو مادة تحلية صناعية، حيث ثبت أنه بعد التعرض الطويل لهذا التحلية، بدأت الحيوانات في تناول الطعام أكثر من المعتاد .

تم العثور على رابط بين الدماغ والإحساس الحلو، والذي يتم تحويله إلى محتوى الطاقة، فعندما يكون هناك خلل في التوازن بين الحلاوة مقابل الطاقة، يزيد المخ من إجمالي السعرات الحرارية التي يتم تناولها.

في الختام ، تبرز هذه الدراسة حقيقة مهمة حول كيف يمكن أن تكون الخيارات الخالية من السكر سببًا لزيادة الوزن والإحساس بالجوع، كما أن المحليات الصناعية تغيير تفضيلات الذوق من المحليات الفعلية مثل السكر ، مما يزيد من استهلاك المزيد من السعرات الحرارية يوميا.