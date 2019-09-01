6 عادات يومية وراء آلام أسفل الظهر.. احذري الكعب العالي

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العين الإخباريةالأحد 2019/9/1 04:17 م بتوقيت أبوظبي
آلام أسفل الظهر هي الأكثر شيوعا بين مرضى العظام
آلام أسفل الظهر هي الأكثر شيوعا بين مرضى العظام، حيث إنها تعيق المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.
ويقول الدكتور أحمد زغلول، أستاذ العظام بكلية طب قصر العيني بمصر، "إن بعض العادات اليومية السيئة التي نقوم بها دون أن نشعر بآثارها السلبية على صحة عضلات الظهر وفقرات العمود الفقري هي أحد أسباب ظهور آلام أسفل الظهر".
وأشار "زغلول" إلى أن بعض العادات اليومية المسببة لآلام الظهر كالتالي:
القيادة لفترات طويلة
الانحناء أثناء الجلوس أمام عجلة القيادة يسبب شدا وضيقا في عضلات الصدر وانحناء الكتفين، مما يؤدي إلى آلام في الرقبة والظهر.
الأعمال المكتبية
ممارسة الأعمال التي تتطلب الجلوس على مكتب لمدة طويلة طوال اليوم، دون الانتباه إلى ضرورة الجلوس بشكل مستقيم، والتأكد من ملاءمة الكرسي المكتبي ودعمه لأسفل الظهر بشكل مريح، أيضا من الضروري أخذ فترة راحة والوقوف أو المشي للتقليل من الضغط الواقع على عضلات الظهر أثناء الجلوس.
عدم ممارسة الرياضة
إهمال التمارين الرياضية اليومية يصيب عضلات الظهر بالصلابة، التي تؤدي إلى بداية ظهور آلام الظهر على المدى الطويل.
العادات الغذائية السيئة
أثبتت بعض الأبحاث الطبية أن العادات الغذائية السليمة ليست فقط مفيدة لصحة القلب ولمستويات ضغط الدم والسكر، ولكنها مهمة أيضا لصحة عضلات الظهر. وقد تؤدي هذه العادات إلى ضعف تدفق الدم ونقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى العمود الفقري، مما يتسبب في حدوث التهابات في الأعصاب والشعور بآلام في الظهر.
الكعب العالي
ارتداء النساء للكعب العالي يتسبب في تركيز ضغط إضافي على العمود الفقري، مما يؤدي إلى انحناء وآلام في الظهر.
الحقائب الثقيلة
الحقائب الثقيلة قد تؤدي إلى عدم توازن في مستوى الكتفين، مما يؤدي إلى عدم استقامة العمود الفقري في شكله الطبيعي والسليم، وعلى المدى البعيد تبدأ آلام الظهر في الظهور.
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