محمد عماد ينوه بالطريقة المثالية لعلاج الزوائد الجلدية

أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن الزوائد الجلدية لدى بعض الأشخاص تزعجهم خاصة إذا كانت في مكان واضح، مشيرا إلى أنها غير ضارة أو مؤلمة، ويفضل البعض إزالتها لأغراض تجميلية.

أضاف الدكتور محمد عماد الدين، أن الزوائد الجلدية، عبارة عن مناطق صغيرة بأنسجة الجلد المتضخمة، تخرج من سطح الجلد، وتميل إلى أن تكون صغيرة جدا في البداية، معظمها في حدود 2-3 مم، وقد ينمو ليبرز بشكل ملحوظ، يمكن أن يصل إلى 5 مم أو أكثر، مرجعا أسباب ظهورها إلى الاحتكاك على الرغم من أنه

لا يوجد سبب فيروسي للزوائد الجلدية، ولكن بسبب فرك الجلد الملابس، تظهر هذه الزوائد عادة في منطقة الإبطين والفخذ أو على الجفون، كما يمكن أن تظهر أيضا في المناطق التناسلية.

وأوضح الدكتور محمد عماد الدين، طرق إزالة زوائد الجلد، لافتا إلى أن

أفضل حل لإزالة زوائد الجلد، عن طريقة استخدام العلاج بالتبريد أو الاستئصال الجراحي أو العلاج بالليزر، ويستخدم العلاج بالتبريد عن طريق تجميد المنطقة، بهدف تدمير زوائد الجلد بحيث يقل الجلد ويكون قادرًا على الشفاء.

ونوه عماد الدين، بأنه يمكن العلاج عن طريق استخدام الليزر أو الكي لتدمير الزائدة الجلدية،

ويفضل الاستئصال الجراحي بالنسبة للزوائد الجلدية الكبيرة.

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