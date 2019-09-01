شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخاف من الطائرة..4 نصائح تساعدك على علاج فوبيا ركوب الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخوف من الطيران من أنواع الفوبيا التى تصيب كثير من الأشخاص، حيث يصاب بها 1 من كل 10 أشخاص، وفقاً لموقع "Doctor"، فى هذا التقرير نقدم نصائح تساعد على علاج فوبيا ركوب الطائرات.



الخوف من ركوب الطائرة

نصائح تساعدك على علاج فوبيا الطيرانابحث عن طبيب نفسى لتخفيف رهاب ركوب الطائرة

أثبتت الدراسات أن العلاج النفسي يساعد الناس على إدارة قلقهم بشكل فعال عند ركوب الطائرة، ويُنصح الأشخاص الذين يعانون من مستويات معتدلة إلى حادة من القلق عند الطيران بالسعي للحصول على الدعم من معالج مؤهل من خلال العلاج المعرفى السلوكى.

استخدم تقنيات مهدئة لتخفيف أعراض رهاب الطائرة

تقنيات محددة، بما في ذلك: تمارين التنفس، والتغلب على الأفكار السلبية باستبدالها بأفكار إيجابية يمكن أن تكون مفيدة في مواجهة القلق المرتبط بالطيران.

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حدد سبب خوفك من ركوب الطائرة

للتغلب على خوفك من الطيران، يجب أن تقرأ الكثير عن هذا المرض النفسى و حاول تحديد ماهية أكبر مخاوفك، إن القلق من تحطم الطائرة أو اختطافها قد يلعب في أذهان بعض الناس بينما قد يكون الآخرون أكثر قلقًا بشأن العواقب الكارثية المحتملة لهجوم على الطائرة، من خلال تحديد خوفك ، سوف تكون قادرًا على فهم الخطوات اللازمة للمساعدة في مكافحة رهابك بشكل أفضل.

أبلغ طاقم الطائرة بشأن الأعراض التى تعانيها

إذا كان من المقرر أن تطير، فقد يجد بعض الأشخاص أنه من المفيد إبلاغ طاقم الرحلة وحتى الركاب المجاورين بخوفك من الطيران، يمكن أن يساعد ذلك حيث يمكن أن يقدم طاقم الطائرة بعض النصائح والحيل المفيدة لإدارة قلق الرحلة.