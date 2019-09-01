شكرا لقرائتكم خبر عن متستهونش بكسر الرسغ.. علاجه بشكل خاطئ يسبب إعاقة مستمرة فى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسور اليد والعظام الصغيرة بها تسبب ألمًا شديدًا وعدم القدرة على تحريكها أو القيام بالمهام اليومية، وعظام المعصم قد تتعرض للكسر أو شرخ فى عظمة أو أكثر من العظام المكونة له وأكثرها شيوعا فى الرسغ نتيجة للسقوط أو أخطاء تحدث بشكل يومى.





ووفقا لموقع" mayoclinic" يجب علاج المعصم المكسور في أسرع وقت ممكن حتى لا تلتئم الكسور بشكل خاطئ مما يعيق بعض ذلك ممارسه الأعمال اليومية مثل الكتابة والامساك بالهاتف المحمول.

وتتمثل أعراض كسر أحد عظام المعصم أو الرسغ بالشعور بألم شديد يزداد عند تحريك اليدين أو المعصم أو الإمساك بهم أو الضغط عليهم أو عصرهم، وجود تورم، ألم في حالة لمس موضع الكسر، كدمات، اعوجاج المعصم.

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تحدث كسور الرسغ لعده أسباب أهمها السقوط على يد مفرودة أحد أكثر الأسباب شيوعًا في كسر الرسغ، أثناء ممارسة الرياضة أو الرياضات التي قد تسقط فيها على يد مفرود ، حوادث تصادم المركبات.

قد يؤدى علاج كسور الرسغ بشكل خاطئ إلى الإصابة بالتيبس المستمر أو إعاقة دائمة، يمكن للكسور التي تمتد إلى مفصل التسبب فى التهاب المفاصل بعد سنوات من ذلك، فعند الشعور بتورم أو ألم في الرسغ بعد فترة طويلة من كسره يجب التوجه إلى الطبيب لإجراء العديد من الفحوصات والأشعة لمعرفة السبب فى ذلك.