شكرا لقرائتكم خبر عن سبتمبر شهر التوعية للمحافظة على سلامة الأغذية للوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن سبتمبر 2019 هو شهر التعليم والتوعية القومى لسلامة الأغذية، حيث إن هناك خطوات يجب اتخاذها للمساعدة لمنع التسمم الغذائى، وتوعية الآخرين بكيفية الحفاظ على سلامة الغذاء.

فى كل عام، يقدر عدد المصابين بواحد من بين 6 أمريكيين، (أو 48 مليون شخص)، ويتم دخول 128 ألفا فى المستشفى، ويتوفى 3000 شخص بسبب تناول الطعام الملوث، ويمكن لأى شخص أن يمرض نتيجة تناول الطعام، والذى يسمى أيضًا "التسمم الغذائى"، لكن هناك فئات من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض أكثر خطورة، وهذه المجموعات هى: الأطفال أقل من 5 سنوات، البالغون من العمر 65 عامًا فما فوق، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، أو الذين يتناولون الأدوية التى تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والأمراض، والسيدات الحوامل.

وأشار مركز السيطرة على الأمراض إلى أن هناك خطوات يمكنك القيام بها لحماية نفسك وعائلتك أثناء تحضير الطعام والتعامل معه.



سلامة الاغذية

اتبع الخطوات الـ4 التالية:أولا: النظافة..

اغسل يديك وأوانيك والأسطح عند الطهى.

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فصل اللحوم النيئة عن المطهية

ثانيا: فصل اللحوم النيئة..

يمكن للحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض أن تنشر الجراثيم، افصلها عن الطعام المطبوخ، والمنتجات الطازجة.



الاهتمام بطهى ونظافة الاطعمة قبل تناولها لتجنب الامراض

ثالثا: طهى الطعام..

استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من طهى الأطعمة إلى درجة حرارة داخلية تقتل الجراثيم.

رابعا: التبريد..

قم بتبريد الأطعمة القابلة للتلف، وبقايا الطعام فى غضون ساعتين، والتبريد فى غضون ساعة واحدة، إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه يجب على الجميع أن يعرف كيفية حماية نفسه وأحبائه من التسمم الغذائي.