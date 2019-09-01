شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش بتحب تصحى بدرى.. اعرف أهمية الاستيقاظ مبكراً على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستيقاظ المبكر عادة صحية اتبعها أجدادنا منذ زمن بعيد، فالجسم عند الاستيقاظ مبكرا يرتفع إيقاع النشاط والراحة.

تؤدى أشعة الشمس إلى إنتاج هرمون السيروتونين، وهو الهرمون السعيد الذى يؤدى إلى إنتاج هرمون الميلاتونين، الذى يسمح لنا بالنوم جيدًا حتى نستيقظ مبكرا.

عندما تنزعج هذه الدورة فنحن عرضة لمشاكل اضطراب النوم والاكتئاب، وهما من أهم الأمراض في العالم الحديث وذلك وفقا لتقرير موقع "thesleepjudge".

ماذا يحدث عندما نذهب إلى الفراش متأخرا جدا فى الليل

نحن نعارض الإيقاع الطبيعى للجسم، يتسبب مع مرور الوقت مع تدهور فى الصحة، ما ينجم عنه أنماط نوم مضطربة عن عادات غير نظامية وانخفاض مستويات المناعة بسبب الضغط على النظام العصبى نتيجة الحرمان من النوم.

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الاستيقاظ المبكر

نصائح يمكن أن تساعد في تعزيز أنماط النوم المناسبة:

تناول نظاما غذائيا متوازنا خاصة على العشاء للتأكد من حصولك على نوم عميق.

تجنب تناول الطعام الدهنى والمقلية في الليل.

ممارسة التمارين الخفيفة كل يوم للتأكد من أن جسمك لا يشعر بالخمول والثقل.

التدليك لمساعدة الجسم على الاسترخاء لتعزيز أنماط النوم المناسبة.

استمع إلى الأصوات والموسيقى المهدئة للعمل على تهدئة عقلك.