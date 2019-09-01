فيديو معلوماتى.. كيف تتأثر قلوبنا بفقدان الأحبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل فكرت من قبل عن حجم تأثرك بفقدان شخص عزيز لديك وما إذا كان حد تأثرك يصل للتعرض للأمراض أو حتى للموت، أكدت دراسات حديثة أن تعرضك للتوتر والضغط النفسى خوفًا من فقدان شخص تحبه، أو حزنًا على فقدان شخص بالفعل يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب.
ووفقا لتقرير نشرته ديلى ميل، فإن هذه الدراسات أشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التوتر والضغط النفسى ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 64%، فى حال تعرضهم لأزمة نفسية بسبب فقدان أشخاص يحبونهم إما نتيجة مرض أو حادث أو غيرها .
ونستعرض فى الفيديو التالى حجم التأثر بفقدان شخص عزيز لديك لدرجة تصل إلى الإصابة بالأمراض أو الموت.
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