شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول المكملات الغذائية قبل التمرين يضر صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى ممارسة الرياضة فبالتأكيد قد سمعت عن المكملات الغذائية التى تمدك بالطاقة قبل ممارسة التمرين، هذه المكملات التى تأتى فى الغالب فى شكل حبوب أو مسحوق تساعد على زيادة الطاقة وتحسين الأداء الرياضى فى التمرين، ولكن هل هذه المكملات تسبب أضراراً صحية.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

ذكر موقع "كلايفند كلينيك" أن العنصر الرئيسى فى معظم المكملات الغذائية قبل التمرين هو الكافيين، لكن هذا ليس بالضرورة شيئًا سيئًا، فيمكن أن يكون الكافيين رائعاً إذا تم تناوله بالقدر المناسب، فهو يحفز الجهاز العصبي المركزي، ويحسن وقت رد الفعل ويمكن أن يقلل من التعب.



مكملات غذائية

لكن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة منها سرعة ضربات القلب والشعور بالوخز أو التنميل وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الجهاز الهضمي وحتى الغثيان.

ومعظم العلامات التجارية لمكملات ما قبل التمرين تحتوى على من 150 ملج إلى 300 ملج من الكافيين لكل وجبة وهذا يعنى تقريبًا كواحد إلى ثلاثة أكواب من القهوة، وهذا يعنى زيادة الطاقة والتركيز من خلال هذه الكمية من الكافيين.

وهذه المكملات الغذائية يمكن أن تكون مفيدة وآمنة إذا تم إدراج المكونات بشكل صحيح على الملصق وكانت الشركة موثوقة، إذا كنت تريد حلاً أفضل وأكثر أماناً استبدل هذه المكملات بتناول أطعمة معينة قبل التمرين.



المكملات الغذائية والرياضة

ومن أفضل الأطعمة والمشروبات التى تناسبك قبل التمرين وتعمل مثل المكملات الغذائية:

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- القهوة (حتى مع إضافة ملعقة صغيرة من السكر).

- فطيرة من دقيق الحبوب الكاملة مع البروتين.

- ديك رومي.

- زبادي.

- جبن.

- بيض.

- سمك.