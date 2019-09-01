شكرا لقرائتكم خبر عن نظفى غسيلك وحافظى على صحه طفلك.. تحذيرات من استخدام كبسولات المسحوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى كل أم وربة منزل الحصول على ملابس نظيفة بأى وسيلة، ما يدفعها لاستخدام كل ما هو جديد من أدوات التنظيف والمساحيق والمواد الكيميائية لتحقيق هدفها الأكبر دون أن تهتم بخطورتها على الصحة.

أحد هذه الأنواع كبسولات الغسيل التى تتميز بسهولة الاستعمال وبوجود مقدار محدد من المسحوق، حيث توضع مباشرة فى حوض الغسيل وهى تحتوى على نسبة عالية من المنظفات السائلة القلوية عالية التركيز وغيرها من المواد.

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وتتميز هذه الكبسولات بأنها ذات ألوان زاهية تجذب الأطفال ما يخدعهم بكونها حلوى أو تحمل مذاق جيد ومن هنا تكون الكارثة، فبعض الأطفال يقوم بتناول هذه الكبسولات ما يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة وحالات تسمم بالغه تحتاج إلى تدخل طبى فورى.

ووفقا لموقع medicalnewstoday فإن أعراض التسمم بكبسولات الغسيل هى ألم شديد فى البطن وقىء وغثيان والدوخة وصعبوة فى التنفس وتهيج شديد فى الجلد أو العينين، وتحتوى هذه الأقراص على مواد كميائية شديدة التركيز ما يمثل خطورة بالغة على صحة الأطفال عند ابتلاعها أو لمسها للجلد أو العينين، ولتجنب حدوث ذلك يجب الاحتفاظ بكبسولات الغسيل بعيدا عن متناول الأطفال.

وعند تعرض الأطفال لمثل هذه الحالة أو ابتلاع الكبسولات يجب على الفور إزالتها من فمه وغسل يديه وعينه ووجهه جيدا بالماء والصابون وإعطاءه كمية من الحليب أو الماء لحين نقله إلى أقرب مستشفى للتدخل الطبى الفورى.