شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما يضر عينيك.. اعرف علامات الإصابة بالتهاب قزحية العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القزحية هى الطبقة الوسطى من سطح العين، وهى تحتوى على غالبية الأوعية الدموية للعين، كما أنها تعطى العين لونها، وعند حدوث التهاب فى القزحية يمكن أن يختفى سريعاً أو يستمر لفترة طويلة ويسبب ضرراً للعين، لذا يجب اكتشاف علامات الإصابة بالتهاب قزحية العين.

ووفقاً لموقع المعهد الأمريكى للعيون "National eye institute" فإن التهاب القزحية هو مصطلح عام يصف الالتهاب فى قزحية العين والذى ينتج تورماً ويدمر أنسجة العين، هذا الالتهاب يمكن أن يقلل من الرؤية أو يؤدي إلى فقدان البصر الشديد.



التهاب القزحية

والتهاب القزحية لا يؤثر فقط على القزحية ولكن يؤثر أيضًا على العدسة والشبكية والعصب البصري والجسم الزجاجي، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية أو العمى.

ويمكن أن يحدث التهاب القزحية فى أى عمر ويؤثر بشكل أساسي على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 60 عامًا.

التهاب القزحية يمكن أن يؤثر على عين أو كلتا العينين وقد تتطور الأعراض بسرعة ويمكن أن تشمل:

- عدم وضوح الرؤية.

- البقع العائمة فى الرؤية (العوامات).

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- ألم فى العين.

- احمرار العين.

- حساسية للضوء (رهاب الضوء).

أى شخص يعانى من آلام فى العين وحساسية شديدة للضوء وأي تغير في الرؤية يجب أن يتم فحصه على الفور من قبل طبيب العيون.

قد يحدث التهاب القزحية الأمامى الحاد فى إحدى العينين أو كليهما، وفى البالغين يتميز بألم فى العين، ورؤية غير واضحة، وحساسية للضوء ، واحمرار.

التهاب القزحية التداخلى يسبب عدم وضوح الرؤية والعوامات، وعادة لا يرتبط بالألم.

التهاب القزحية الخلفى يمكن أن يؤدى إلى فقدان البصر، ولا يمكن اكتشاف هذا النوع من التهاب القزحية إلا أثناء فحص العين.