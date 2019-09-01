شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض التسمم الدوائى وطرق التعامل معه سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضول الأطفال يجعلهم يلعبون فى أى شيء يمر أمامهم لاكتشافه، مما يوقعهم فى الكثير من المشاكل الصحية الخطيرة، وأحد هذه المشاكل هو اللعب فى الأدوية وابتلاع كميات كبيرة منها، مما يعرض حياتهم للخطر، فهناك العديد من الحوادث التى وقعت نتيجة لقيام أطفال بحقن بعضهم البعض بحقن الإنسولين مما تسبب فى إصابتهم بغيبوبة تامة وغيرها من الكوارث التى قد تحدث، ويتوقف علاج التسمم بالأدوية على طبيعة الدواء نفسه وكميته ومدة التعرض له.

ووفقا لموقع "medicalnewstoday" فالتسمم بالأدوية يمكن أن يصيب كل الفئات العمرية إلا أنه أكثر شيوعا عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وذلك لطبيعتهم الفضولية في استكشاف الأشياء من حولهم.

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عند أخذ الأدوية بكميات كبيرة فإن الآثار الجانبية تظهر بشكل واضح أهمها ألم فى البطن والغثيان والقىء وزيادة فى ضغط الدم وزيادة فى معدل ضربات القلب وضيق فى التنفس والنعاس وفقدان الوعى.

وفى حالة ابتلاع الطفل لجرعات زائدة من الأدوية يجب معرفة الكمية التى تناولها ونوعها ونقل الطفل فورا إلى المستشفى لإجراء غسيل معدة، وفحوصات للدم وإعطاء مضادات السمية اللازمة التى تساعد فى الحصول على نتائج إيجابية علاجية سريعة.

وهناك إرشادات مهمة يجب اتباعها عند وجود أدوية فى المنزل لحماية الأطفال من خطر التسمم الدوائى، وهى ضرورة حفظ جميع الأدوية فى خزانات مغلقة بعيداً عن متناول الأطفال.