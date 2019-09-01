عشان قلبك وصحتك.. خلى السمسم فى وجباتك اليومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى بذور السمسم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتحميه من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، لذلك ينصح بتناول السمسم فى الوجبات الغذائية المختلفة. وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد تناول السمسم هى:

زيت السمسم 1: يحتوى السمسم على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعزز قوة العضلات والمفاصل ويحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهابات المفاصل. 2: يعتبر السمسم مصدر جيد للألياف التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح واضطرابات الجهاز الهضمى. 3: يحافظ على صحة القلب ويحيمه من الجلطات والسكتات الدماغية نظرا لما يحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية مهمة. Advertisements 4: يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، حيث إنه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات أخرى. 5: يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، لذلك ينصح بالإكثار من تناول السمسم وخصوصا لمرضى السكر. 6: يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة الجهاز العصبى وحمايته من الأمراض. 7: يحتوى السمسم على مواد مضادة للالتهابات والقرح لذلك ينصح بالإكثار من تناول فى الوجبات اليومية. 8: لزيت السمسم فوائد جمالية كثيرة حيث إنه يعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة ووقايتها من الالتهابات والتجاعيد.

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