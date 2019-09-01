شكرا لقرائتكم خبر عن راقب السكر وسيطر عليه.. تعرف على عدد مرات قياس معدلاته يوميا لتجنب مضاعفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مراقبة مستوى السكر بالدم من الأمور المهمة للسيطرة عليه وعدم الإصابة بالكثير من المضاعفات التى تؤثر على أعضاء الجسم كأمراض القلب والكليتين وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والجلطات وفقدان البصر، لذلك التحكم فى مستوى السكر وضبط معدلاته بالدم أهم خطوة فى العلاج.

ووفقا لموقع "healthline" فإن ضبط مستوى السكر يأتى بعدة طرق وأهمها التنسيق اليومى بين جرعات العلاج والنظام الغذائى والنشاط البدنى والصحة النفسية.

وتأتى أهمية قياس معدل السكر فة الدم لمعرفة المعدل الخاص به فى الدم سواء كان مرتفعا أو منخفضا وهى حالتين ينتج عنها مضاعفات كبيرة ومن هنا تأتى أهمية المراقبة فى السيطرة عليه فى أسرع وقت تتم مراقبة نسبة السكر بإجراء اختبار السكر فى الدم وهو يظهر قيمة عدديه لكمية السكر في الدم.

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هناك عدة عوامل تؤثر على المستوى الطبيعى للسكر فى الدم منها العمر، نوع وشدة مرض السكر، مدة الإصابة بمرض السكر، وجود مضاعفات لمرض السكر، الحمل، الحالة الصحية العامة ووجود أمراض اخرى.

ويجب قياس السكر 4 مرات يوميا مرة صباحا ومساء وبعد كل وجبة بساعتين أو أحيانا يتطلب المر إجراء الفحص قبل تناول الطعام لتحديد الجرعة المناسبة أو قبل النوم لتجنب هبوط الدم اثناء النوم.

وهناك حالات وأعراض تطلب ضرورة قياس السكر فورا وأهمها الإحساس بأعراض ارتفاع أو هبوط مستوى السكر فى الدم.