من غير توتر ولا قلق.. أعشاب هتعالج القلق وتساعد على الاسترخاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوتر والقلق والعصبية الزائدة من الأمور التى نعانى منها دائما، ما يؤثر على صحتنا الجسدية والنفسية أيضا، قد يلجأ الكثيرون لتناول الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب، لكنها قد تؤثر على صحة الجسم، لذلك يقدم ”الخليج 365” أعشابا طبيعية لتحارب القلق والتوتر وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoda. البابونج البابونج يعتبر من الأعشاب الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من المهدئات والفيتامينات التى تعمل على التخلص من الأرق والتوتر، وينصح بتناوله يوميا.

اعشاب Advertisements النعناع النعناع يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتساعد على الاسترخاء والهدوء والتخلص من الأرق والتوتر. الزنجبيل الزنجبيل من أشهر الأعشاب الطبيعية التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحد من الالتهاب والألم وتساعد على الاسترخاء والهدوء. اللافندر اللافندر يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى والتخلص من القلق والتوتر. عشبة الميليسيا عشبة الميليسيا من الأعشاب الطبيعية التى تحد من القلق والتوتر وتعمل على تهدئة الأعصاب وتساعد على استرخاء الجسم والهدوء.

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