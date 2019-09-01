شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الرئة والقلب ..اعرف الأسباب الأخرى لضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق التنفس من المشاكل المزعجة التى تهدد الحياة بالخطر، قد يعتقد الكثيرين أن ضيق التنفس ناتج عن مشاكل فى القلب أو الرئة ولكن هناك العديد من الأسباب المختلفة التى تسبب ضيق التنفس، وحسب ما ذكره موقع mayoclinicفهى:

الشعب الهوائية

وجود مشاكل فى الشعب الهوائية من أبرز الاسباب التى تؤدى لضيق التنفس ومنها ضيق الشعب الهوائية أو وجود التهاب بها.

مشاكل فى المخ

عندما تصاب الاغشية المحيطة بالمخ بأى مشاكلات مرضية يؤثر ذلك على التنفس ويسبب ضيق شديد به.

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فقر الدم

الانيميا من المشاكل الشهيرة التى يعانى منها الكثيرون وقد تؤثر على صحة الجسم عموما وتسبب الاجهاد والتعب الشديد وعدم القدرة على التنفس.

ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يسبب ضيق شديد فى التنفس والارهاق والتعب الشديد.

الفشل الكلوى

فشل الكلى أو وجود مشاكل والتهابات بها يعيق القدرة على التنفس.

الجيوب الانفية

مرضى الجيوب الانفية أكثر عرضا لضيق التنفس وعدم القدرة على بذل مجهود، مما يؤثر على صحة الجسم عموما.