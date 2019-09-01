شكرا لقرائتكم خبر عن لو كل شوية بتنسى..اعرف أسباب فقدان الذاكرة المؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الذاكرة المؤقت واحد من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وهى من الحالات الطبيعية الناتجة عن ضغوطات الحياة والإرهاق الذهنى المستمر، ووفقا لما ذكره موقع webmd فأن أبرز أسباب فقدان الذاكرة هو: 1:الإرهاق الذهنى الشديد وعدم أخذ قسط كافى من النوم يؤثرعلى الذاكرة ويسبب فقدانها المؤقت. 2:سوء التغذئية وخصوصا نقص الفيتامينات والمعادن ومنها الاوميجا 3 تؤثر على صحة الجهاز العصبى وتسبب النسيان المستمر وفقدان الذاكرة المؤقت. 3:التعرض لحادث أثر على المخ وسبب فقدان مؤقت فى الذاكرة.

فقدان الذاكرة 4:السكتات الدماغية تسبب انسداد فى الأوعية الدموية وتسبب فقدان مؤقت فى الذاكرة. Advertisements 5:أوارم الدماغ والتعرض للعلاج الكيميائى والعمليات الجراحية المتكررة يؤثر على الذاكرة ويسبب النسيان وفقدان الذاكرة المؤقت. 6:العوامل الوراثية تلعب دور كبير فى الاصابة بفقدان الذاكرة المؤقت. 7:اهمال ممارسة التمارين الرياضية يسبب فقدان الذاكرة المؤقت، فالرياضة لها دور كبير فى تعزيز صحة الجهاز العصبى وتمد الجسم بالنشاط والحيوية. 8:التفكير الزائد عن حدة وضغوطات الحياة جميعها عوامل تؤثر على صحة الجهاز العصبى وتسبب فقدان الذاكرة المؤقت.

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