شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وصفات لعلاج الأنيميا اصنعها فى المنزل.. منها شوربة العدس بالبصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنيميا أو فقر الدم من المشاكل الصحية الشائعة ويتطور فقر الدم عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء لديك منخفضًا، أو عندما لا يكون لديها كمية كافية من الهيموجلوبين، وهو بروتين غني بالحديد، هذه الكريات هي المسئولة عن نقل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، فى هذا التقرير نقدم مجموعة من الأطعمة تساعد على علاج الأنيميا أو فقر الدم، وفقاً لموقع "Health".



الأنيميا

- التعب ونقص الطاقة.

- الصداع وآلام الصدر.

- الدوخة والدوار.

- ضيق في التنفس.

- برودة اليدين والقدمين.

- شحوب الجلد.

- الشعور بالإعياء.

- ضعف الذاكرة.

فقر الدم بسبب نقص الحديد هو الشكل الأكثر شيوعًا لفقر الدم، ويحتاج الجسم إلى هذه المغذيات لإنتاج خلايا دم حمراء صحية وهيموجلوبين.

يجب أن يشمل نظامك الغذائى الأطعمة الغنية بالحديد، وكذلك حمض الفوليك وفيتامين B12 والبروتينات، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا الحصول على هذه العناصر الغذائية من المكملات الغذائية.

والأطعمة الغنية بالحديد تشمل:

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- اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية.

- العدس والحبوب.

- الفاصوليا.

- البازلاء.

- الخضراوات الورقية.

- عين الجمل.

- الحبوب.



شوربة العدس

يحتوى البصل على فيتامين C، وهو أمر ضرورى لجسمك لامتصاص الحديد من الخضروات، وكلاهما يحتوى أيضاً على الحديد.

الثوم مصدر غنى بالحديد، لعمل ذلك، يُقلى الثوم والبصل مع الفلفل الأحمر ويُضاف الماء ويُغلى المزيج على نار متوسطة، يمكنك أن تأكل هذه الشوربة مرتين في اليوم.

يحتوى القرع وبذوره على الكثير من الحديد، وكذلك فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكثير من الألياف.



عصير الخضروات

اصنع عصيرًا لذيذًا مع السبانخ والجزر والجرجير واللفت والفجل، اشربه مرتين في اليوم، وسيزيد هذا العصير عدد خلايا الدم الحمراء.

يساعد أيضا فى محاربة فقر الدم، لعمل عصير، اغسل الكمثرى واستخرج بذورها ثم ضع الكمثرى والمشمش أو الخوخ في الخلاط وقم بإضافة الحليب، امزجها جيدًا واشربهم يوميًا لمدة 10 أيام.