شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر..تناول حبات من اللوز يوميا يحافظ علي مستويات السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر تناول اللوزمن الأشياء المفيدة لمرضى السكرلأنه يحتوى على المغنيسيوم الذى يتحكم في نسبة السكر في الدم، وهناك فوائد أخرى للوزمنها

تحسين الذاكرة، بسبب وجود العديد من العناصر الغذائية الموجودة فيه، فإنها لا تزيد من القدرة الفكرية فحسب، بل تحمي الجسم أيضًا من العديد من الأمراض، فتناول اللوز مفيد في حالات

ارتفاع ضغط الدم .

ارتفاع نسبة الدهون.

مرضى السكر.

وفقا لتقرير موقع " Diabetes" يستخدم اللوزأيضا لزيادة الدم في الجسم، وعند الحديث عن مرض السكر فهو مرض يؤدي فيه اتباع نظام غذائي غير متوازن أو غير صحي إلى زيادة نسبة السكر في الدم في الجسم ، ولكن تناول اللوز يوميا يحافظ فى السيطرة على نسبة السكر في الدم.

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مرضى السكر

فوائد اللوز لمرضى السكر

تشير العديد من الأبحاث إن تناول اللوز يوميا بانتظام يتحكم في نسبة السكر بالدم، ولهذا يعد من بين أفضل الوجبات الخفيفة لمرضى السكر، لأن اللوز يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم .

يحتوى اللوز على فيتامين E وبروتين عالي الجودة، مما يساعد على نضارة البشرة، ومنع تساقط الشعر، وبما أن مرضى السكريعانون أيضًا من مشاكل جلدية فأن اللوز سوف يحميهم اللوز من هذه المشاكل أيضًا.



لوز

كمية اللوز

يعتقد أخصائيو التغذية عمومًا أن تناول حفنة من اللوز من (15-17) يوميًا مفيد للصحة، لذا يمكن تناول 28 جرامًا من اللوز الخام في يوم واحد.

على الرغم من أن اللوز يعطي تأثيرًا ساخنًا على الجسم، إلا أنه يجب تناول عدد أقل من اللوز خلال موسم الصيف، وبالنسبة لمرضى السكر يجب عليهم أيضًا إدراج أشياء صحية أخرى في نظامهم الغذائي مثل البقوليات، والفواكه النيئة، والخضروات.

يمكنك تقطيع اللوز إلى قطع صغيرة وإدراجها في وجبة الإفطار في الصباح.

يمكنك تناول اللوز عن طريق إضافته إلى الشوفان والعصائر والسلطات وغيرها.

يمكنك تناول الخبز المصنوع من القمح الكامل مع زبدة اللوز.

يمكنك أن تأكل اللوز المفروم في الفواكه وسلطة الخضار.

أفكار لتناول اللوز