شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. جدد شبابك واشحن طاقتك ونشط جسمك بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من كبار السن من ضعف نشاطهم وعدم قدرتهم على القيام بالكثير من الأعمال مثل السابق وشعورهم بالتعب والإرهاق الشديد مع بذل أى مجهود، وهو ما يكمن وراؤه حالة صحية تحتاج إلى فحص ومعرفة السبب ورائها، وقد يكون الإصابة بأحد الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو زيادة نسبة الكولسترول أحد أهم الأسباب وراء تلك الحالة.

ووفقا لموقع " healthline" فإنه على كبار السن ضرورة القيام ببعض النشاطات اليومية لتغيير طبيعه الروتين اليومى لزيادة نشاطهم وعدم الشعور بتعب سريعا، وأهمها التحكم بالوزن البقاء بشكل حيوى وفاعل والنوم بشكل أفضل والتخلص من الاكتئاب التحكم فى مستوى ضغط الدم والسكر فى الدم.

كما يجب على كبار السن ضرورة الإقلاع عن التدخين فورا لخطورته الداهمة على صحتهم. وتناول أطعمة صحية تكون غنية بالفواكه والخضراوات والألياف، بالإضافة إلى تناول منتجات الألبان قليلة الدسم وكميات قليلة من الدهون المشبعة والملح والسكر.

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الاهتمام بحجم الوجبات التى تحصل عليها بحيث تكون متوازنة مع الكميات التى يتم حرقها حتى لا يصاب كبار السن بزيادة كبيرة فى الوزن.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر طوال أيام الأسبوع ومن أهمها المشى والسباحة لما لهما من فوائد صحية مهمة.

الحرص على أخذ قيلولة لمدة 15 أو 30 دقيقة يساعد كبار السن على الشعور بالحيوية والنشاط للجسم بشكل كبير.

التأمل لمدة خمس أو عشر دقائق هي من أفضل معززات الطاقة الطبيعية وتعيد نشاط الجسم وشحن الطاقة لدى كبار السن.