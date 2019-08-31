شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن السجائر الإلكترونية المسببة لأمراض الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جمعية القلب الأمريكية أن وباء تدخين السجائر الإلكترونية خاصة بين المراهقين يزداد كل يوم، وبدأ أكثر من 3500 شاب أمريكى فى التبخير "تدخين السجائر الإلكترونية" فى عام 2018 وحده.

ويحقق مسئولو الصحة فى أكثر من 200 حالة أصيبت بأمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالسجائر الإلكترونية، مما يثير المخاوف فى جميع أنحاء البلاد حول مخاطر الأبخرة.



السجائر الإلكترونية تسبب الوفاة

ج: لم يتم تحديد السبب الدقيق، يقول مركز السيطرة على الأمراض إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لفهم ما إذا كان هناك منتج معين أو مادة معينة تسبب الأمراض.

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ج: توصي جمعية القلب الأمريكية بتجنب هذه المنتجات، فعليك التماس العناية الطبية على الفور إذا ظهرت الأعراض.

ج: لم يثبت أنها تساعد الناس على التوقف عن التدخين.



مخاطر السجائر الالكترونية

ج: الفهم العلمى للتأثير الصحى على المدى القصير والطويل لا يزال غير معروف، ومع ذلك عادة ما تحتوى السجائر الإلكترونية على النيكوتين، الذى يسبب إدمانا، وله تأثيرات ضارة على الدماغ الذى لا يزال فى مرحلة النمو.

ج: تعمل المنظمة على المستوى الدولى، ومستوى الولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع لدعم السياسات العامة التي تمنع استخدام التبغ، وتعاطى التبغ النهائي وإدمان النيكوتين، والعمل أيضا على توعية الناس بمخاطر استخدام التبغ، والطرق الفعالة للإقلاع عن التدخين، وما يمكن للوالدين فعله لمنع انتشار التدخين بين الأطفال.