شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا “CDC” تحذر من السجائر الإلكترونية المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من استخدام السجائر الإلكترونية المزيفة والتى تحتوى على مخدرالحشيش، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

على الرغم أن مركز السيطرة على الأمراض لا يزال يحقق في 215 حالة تم الإبلاغ عنها من أمراض الرئة الحادة، إلا أنه أصدر إرشادات أمس الجمعة على أمل حماية المزيد من الأميركيين من الأعراض التنفسية الغامضة المرتبطة بوفاة واحدة على الأقل بسبب هذا النوع من السجائر

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ويشيرالتقرير الأولي إلى أن العديد من الأمراض التي تنطوي على منتجات سائلة مزيفة، بعضها يحتوي على “THC” ، وهو المكون الرئيسي فى الحشيش.

وليس من الواضح بعد ما هو المكون في دخان السجائر الإلكترونية الذي يمكن أن يسبب أمراض vaping ، لكن CDC يحذر من أن تلك المواد لاستخدامها مع أجهزة السجائر الإلكترونية.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض “CDC” وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” فى بيان مشترك: "لا يجوز لأي شخص يستخدم منتجات السجائر الإلكترونية شراء هذه المنتجات من الشوارع (على سبيل المثال ، منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على THC أو غيره من الحشيش) ويجب ألا يتم تعديل منتجات السجائر الإلكترونية أو يتم إضافة أي مواد إلى هذه المنتجات".