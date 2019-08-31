شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة ابتكار أول سيارة تسير بالطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم من عام 1955 تعرف العالم على أول سيارة تسير بالطاقة الشمسية، والتى ابتكرها العالم ويليام كوب، حيث كان يعمل بشركة جنرال موتور (GM)، وعرض "Sunmobile" التى يبلغ طولها 15 بوصة، وهى أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية فى العالم فى شيكاغو بإلينوى.

ووفقا لما ذكره موقع "history"فأدخلت هذه السيارة مجال الخلايا الكهروضوئية فى صناعتها، حيث إنها العملية التى يتم من خلالها تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء عند تعرضها لأسطح معينة.

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وعندما تعرضت السيارة لضوء الشمس عملت 12 خلية كهروضوئية مصنوعة من السيلينيوم مدمجة فى Sunmobile، حيث تم إنتاج تيار كهربائى يعمل على تشغيل محرك صغير.

وبعد مرور أكثر من نصف قرن على ظهور سيارة كوب لأول مرة لم تصل السيارة الشمسية بكميات كبيرة إلى السوق فى أى مكان فى العالم.

وتُقام مسابقات السيارات الشمسية فى جميع أنحاء العالم، حيث تضع فرق التصميم إبداعاتها التى تعمل بالطاقة الشمسية ضد بعضها البعض فى سباقات الطرق مثل سباق أمريكا الشمالية للطاقة الشمسية لعام 2008، والذى يبعد مسافة 2400 ميل عن دالاس، تكساس، إلى كالجارى، ألبرتا، كندا.