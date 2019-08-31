شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. تعرفى على أنواع المكملات الغذائية الواجب تناولها قبل وأثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة الحمل من الأوقات المهمة فى حياة كل سيدة، وتحتاج الأم إلى مزيد من الاهتمام بصحتها والحصول على عدة أنواع من المكملات الغذائية قبل وخلال فترة الحمل، لضمان مرور تلك الفترة بسلام دون مشاكل صحية بسبب نقص الفيتامينات.

ووفقا لموقع "webmed" فالمكملات الغذائية تحتوى على عديد من العناصر والفيتامينات التي قد يصعب الحصول عليها من الغذاء لوحده، مما يتطلب ضرورة الحصول عليها فى شكل أدوية مكمله غذائية.

الحديد والفوليك أسيد والكالسيوم تعتبر أهم العناصر الموجودة في هذه المكملات، وذلك لأهميتها وفوائدها على صحة الأم والجنين، ولأن أغلب السيدات لا يحصلن على نسب كافية من هذه العناصر من خلال وجبات الطعام اليومية.

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الفوليك أسيد من العناصر المهمة خلال فترة الحمل وما قبلها لأنه يقلل احتمالية إصابة الجنين بتشوهات العمود الفقرى، كما أن الحصول على كمية ملائمة من هذا العنصر خاصة في الشهور الأولى تقلل من احتمالية إصابة الجنين بالعديد من التشوهات مثل شق الشفة الأرنبية وتشوهات بالقلب، كما أنه يحمى الأم من خطر الإصابة بتسمم الحمل ويجب تناوله بشكل مستمر خلال الثلاثة شهور الأولى.

ومن المكملات الغذائية المهمة أيضا الحديد، حيث تزيد كمية الدم فى جسم المرأة الحامل خلال فترة الحمل، ولذلك تزيد الحاجة لوجود الحديد لتكوين كريات الدم الحمراء بشكل صحى وسليم، فالحديد مهم لصحة الجنين ولتغذيته وإيصال الأكسجين له خاصة خلال الأشهر الأولى، وإصابة السيده الحامل بفقر الدم يؤدى إلى تعرضها للولادة المبكرة أو ولادة اطفال بوزن أقل من الطبيعي.

يجب أيضا على الحامل تناول جرعات من الكالسيوم لحمايتها من نقص الكثافة العظمية لديها، وذلك لأن الجنين يستفيد من الكالسيوم فى جسد الأم لنمو العظام والأسنان.