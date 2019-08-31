شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تضاعف معدلات الحصبة فى بريطانيا.. مطالب بتطعيم الأطفال قبل بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة The Sun البريطانية أن عدد المصابين بالحصبة في النصف الأول من هذا العام أكثر من الضعف عام 2017 بأكمله.

وكانت هناك 532 حالة من الفيروس القاتل المحتمل فى بريطانيا في الفترة من يناير إلى يونيو، أى ضعف العدد الـ" 259"، والذى تم تسجيله قبل عامين. وقالت هيئة الصحة العامة فى بريطانيا إن معدل الإصابة يزداد، حيث زاد فى الربع الثاني من هذا العام أكثر من الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ طفل واحد من بين كل 7 أطفال الدراسة الابتدائية فى الشهر المقبل، دون أن يكون لديهم حماية من الإصابة بالحصبة.

ويحذر رؤساء الصحة من أن 90 ألف طفل سيكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

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وألقى رئيس الوزراء بوريس جونسون فى بريطانيا، باللوم على "الخرافات"، التى انتشرت على الإنترنت لتخلى الوالدين عن حقن التطعيم، ويطالب بالقيام بالمزيد من الجهود، بعد أن فقدت بريطانيا وضعها الخالى من الحصبة، لدى منظمة الصحة العالمية، حيث كانت بريطانيا قد تمكنت من القضاء على الفيروس قبل 3 سنوات، لكنها فقدت وضعها فى وقت سابق من هذا الشهر، بعد انخفاض معدلات تلقيح الأطفال.



الخرافات وراء عدم تطعيم الاطفال ضد الحصبة

ويحث المسعفون أولياء الأمور على ضمان تلقيح أطفالهم قبل العودة إلى المدرسة في الشهر المقبل. وقالت الدكتورة ماري رامزي، من هيئة الصحة العامة بإنجلترا "PHE ": "إننا نحث الآباء وأبنائهم، بغض النظر عن أعمارهم، على التحقق من تناولهم جرعتين من تطعيم "MMR".



الخرافات التى انتشرت كانت السبب وراء عدم تطعيم الاطفال

وقالت إنه من السهل العدوى بالحصبة، ويمكن أن تقتل، فاللقاحات موجودة لوقف انتشار الأمراض وإنقاذ الأرواح. وأوضح البروفيسور هيلين بيدفورد، من الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل: "لم يفت الأوان بعد للحصول على لقاح MMR.