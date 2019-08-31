شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللعب انتهى.. نصائح لعودة الانضباط فى ساعات النوم قبل العودة للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فترات الإجازة الصيفية تختلف مواعيد النوم وتزداد ساعات السهر لأوقات طويلة، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة عند اقتراب العودة إلى المدرسة، وهو ما يحتاج عدة خطوات لتعويد الطفل على النظام والالتزام بمواعيد النوم الصحية، حتى يكون قادرا على الاستيقاظ مبكرا والذهاب إلى المدرس فى نشاط بعد أخذ قسط كاف من النوم.

ووفقا لموقع " mayoclinic" فهناك استراتيجية وعدد من خطوات يجب القيام بها لضبط ساعات النوم قبل العودة إلى المدرسة، وأهمها تجنب اللعب الذى يحتاج إلى نشاط والأجهزة الإلكترونية، حيث يعملان على التحفيز والتنبيه ويجب استبداله بمنح طفل حماما دافئا وقراءة القصص وتشغيل موسيقى هادئة وقت النوم.

وللسيطرة على الطفل الرافض الذهاب إلى النوم فى موعد مبكر ورغبته فى البقاء مستيقظا يمكن التغلب على هذه المشكلة بغلق كل الأجهزة الإلكترونية التى قد تصدر عنها أصوات تجذب انتباه الطفل وضمان حالة من الهدوء داخل غرفة نومه تدفعه إلى الخلود إلى النوم دون أن يكون فكره مشتتا فى اللعب.

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كثير من الأطفال يرفضون النوم بمفردهم داخل غرفتهم ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال زيادة شعور الطفل بالأمان، وترك الغرفة مضيئة ووضع لعبة يفضلها بجواره حتى يشعر بالأمان ويخلد فى النوم.

يجب تحديد موعد للنوم ليلا لا يتم التنازل عنه وعند رؤية الطفل لهذا الموعد يجب التوجه إلى غرفته فورا، دون طلب الأم ذلك منه.

يجب تقليل ساعات القيلولة النهارية للطفل لأنها تجعله أكثر استيقاظا فى الليل، ويصعب ذهابه إلى النوم فى وقت مبكر.