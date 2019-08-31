شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب تصدر إرشادات للأمراض القلبية والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) إرشادات جديدة حول مرض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية على الإنترنت اليوم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، فقال البروفيسور "فرانشيسكو كوسنتينو"، رئيس مجلس إدارة الإرشادات أستاذ أمراض القلب بمعهد كارولينسكا ومستشفى جامعة كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد: "إن التركيز في هذه الإرشادات هو توفير أحدث المعلومات حول كيفية منع وإدارة آثار مرض السكر على القلب والأوعية الدموية، مع التركيز على البيانات الجديدة التي ظهرت منذ وثيقة عام 2013".

وقال البروفيسور "بيتر جرانت" ، رئيس فريق عمل المبادئ التوجيهية الجديدة EASD أستاذ الطب بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة: "يستمر انتشار مرض السكر في العالم بشكل متزايد، ومن المتوقع أن يصاب أكثر من 600 مليون فرد بالنوع الثاني من داء السكر في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2045".

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وتشير التقديرات إلى أن مرض السكر يصيب 10٪ من السكان في البلدان المتخلفة سابقًا مثل الصين والهند، التي تتبنى الآن أساليب حياة غربية، و60 مليون أوروبي، نصفهم غير مشخص.

وجاء في البيان: "هذه الأرقام تطرح أسئلة خطيرة على الاقتصاديات النامية ، حيث الأفراد الذين يدعمون النمو الاقتصادي هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني والموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة".

وفي الوقت نفسه، تم تطوير تقنية الفلاش التي تستخدم مستشعرًا صغيرًا يلبس على الجلد لمراقبة مستويات الجلوكوز باستمرار، وهناك ابتكارات مماثلة تتعلق بمراقبة ضغط الدم في المنزل.

ولا ينصح بعقاقير الكولسترول "الستاتين" للنساء المصابات بالسكر مع احتمال الحمل، وينبغي أن تستخدم بحذر في الشباب.

نصيحة نمط الحياة للمرضى الذين يعانون من مرض السكر وما قبل السكر: