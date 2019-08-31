شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكري..أشياء تجنبها للوقاية من تأثير المرض على قدميك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع مستويات السكر فى الدم له تأثيرات خطيرة على الجسم، وخصوصا على الأطراف، حيث يمكن أن يسبب أضراراً للأوعية الدموية فى القدم والأعصاب المسببة للاعتلال العصبي، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بجروح فى القدم بدون أن يشعرمريض السكر، وغيرها من المضاعفات الخطيرة، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح للوقاية من مضاعفات السكر مرض السكر وتأثيره على القدمين، وفقاً لموقع health change.

أشياء تجنبها للوقاية من تأثير السكرى على قدميك

قدمت مستشفى سنغافورة العام (SGH) نصائح حول ما يجب تجنبه لمنع مضاعفات مرض السكري.

لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات القدم المرتبطة بمرض السكري، تجنب ما يلي:



القدم السكرى

1-تعريض القدمين لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة

لا تستخدم الحرارة أو مجفف الشعر ولا تنقع القدم فى الماء الساخن لتدفئة قدميك، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابات وحروق الجلد، ومن الشائع للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري فقدان الإحساس بالقدمين، فعندما يحدث هذا، لن يتمكن الشخص من الإحساس بدرجة الحرارة.

وكذلك الأمر بالنسبة للماء البارد، حيث تتلف أنسجة الجلد عندما يلامس الجلد أجسامًا شديدة البرودة مما قد يؤدي إلى حروق الثلج، حيث يسبب تعرض الجلد للماء البارد لفترة من الوقت تلف أنسجة الجسم.

أيضا، تجنب نقع القدمين لفترات طويلة من الزمن فى الماء لأن هذا قد يتسبب في تجعد الجلد.

يمكن أن تحتوي أحواض القدم أيضًا على جراثيم يمكنها دخول فواصل الجلد في القدمين وتسبب العدوى.

ما يجب عليك فعله بدلا من ذلك

إذا كانت قدميك تشعر بالبرد، فارتدي زوجًا من الجوارب القطنية السميكة لتدفئتها.

لنقع القدم ، تحقق من درجة حرارة الماء مع أحد أفراد أسرتك لاختبار درجة حرارة الماء قبل وضع قدميك في الماء.

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2- المشى حافى القدمين أو ارتداء "شبشب"

هذا يعرض قدميك لأشياء حادة في البيئة المحيطة، مما يزيد من خطر إصابتك بجروح أو إصابات، كما يمكن أن تدخل الجراثيم من خلال كسر الجلد وتسبب العدوى، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من فقدان الإحساس في أقدامهم لأنهم غير قادرين على الشعور بالجرح أو الإصابة وترك الجلد مجروحاً دون علاج.

ما يجب عليك فعله بدلا من ذلك

عند الخروج، من المهم دائمًا ارتداء زوج من الأحذية المغطاة، يجب ارتداء الأحذية مع الجوارب القطنية لامتصاص العرق وتأكد من تغيير الجوارب بعد كل استخدام لأغراض النظافة.

-في المنزل ارتداء النعال المغطاة الخفيفة لحماية قدميك، أيضًا، تحقق من قدميك بمرآة يوميًا للتأكد من عدم وجود جروح أو إصابات أو تغييرات .

3- ترك الجروح معرضة للهواء الجاف

تجنب تعريض الجرح فى القدمين إلى الهواء، حيث يؤدى للعدوى ونقل الجراثيم، وكذلك التعرض للذباب الذى ينقل العدوى، كما إن تجفيف الجرح بمروحة أو مجفف شعر لن يساعد في التئام الجرح بشكل أسرع، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل.

ما يجب عليك فعله بدلا من ذلك

يجب تغطية الجروح بضمادات معقمة في جميع الأوقات لمنع حدوث التهابات.

4- استخدام العلاجات التقليدية للعناية بالجروح

لا تستخدم أى وصفات طبيعية أو مراهم طبية للعناية بجروح القدم دون استشارة الطبيب، حيث قد تتسبب بعض المكونات في تدهور الجرح وتأخر التئام الجروح.

ما يجب عليك فعله بدلا من ذلك

إذا كنت تعاني من أي جروح، فقم بتنظيفها باستخدام اليود وتغطيتها بضمادة جافة، إذا لم يتم شفاء الجرح يجب طلب المشورة الطبية من العيادة أو الطبيب العام أو المستشفى.