شكرا لقرائتكم خبر عن المكسرات تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط تناول المكسرات مرتين على الأقل أسبوعيًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17٪، وفقًا لبحث قدم اليوم فى مؤتمر الجمعية الأوروبية للقلب ESC لعام 2019.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews” فقال مؤلف الدراسة الدكتور "نوشين محمد يفارد" من معهد أصفهان لأمراض القلب والأوعية الدموية: "المكسرات مصدر جيد للدهون غير المشبعة وتحتوى على القليل من الدهون المشبعة".

وتابع "يفارد": "المكسرات تحتوى على البروتين والمعادن والفيتامينات والألياف والفيتوستيرول والبوليفينول التي تفيد صحة القلب".

وتناولت هذه الدراسة العلاقة بين استهلاك الجوز "عين الجمل" وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت.

وتم اختيار مجموعة بشكل عشوائى تتكون من 5432 من البالغين تتراوح أعمارهم بين 35 وما فوق مع عدم وجود تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية من المناطق الحضرية والريفية.

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وتم تقييم تناول المكسرات بما فى ذلك الجوز واللوز والفستق والبندق والبذور فى عام 2001 من خلال استبيان التحقق من صحة الطعام.

وتمت مقابلة المشاركين أو أفراد الأسرة كل عامين حتى عام 2013 لوقوع أحداث القلب والأوعية الدموية والموت، وكانت النتائج المحددة التى تم التحقيق فيها هى أمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب والأوعية الدموية الكلية، والموت من أى سبب، والموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وخلال فترة متابعة استمرت 12 عامًا كان هناك 751 مشكلة فى القلب والأوعية الدموية (594 من أمراض القلب التاجية و157 سكتة دماغية)، و(179 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية)، و458 حالة وفاة بجميع الأسباب.

وارتبط تناول المكسرات مرتين أو أكثر فى الأسبوع بانخفاض خطر الوفيات القلبية الوعائية بنسبة 17٪ مقارنةً بالمكسرات المستهلكة مرة كل أسبوعين، وكانت العلاقة قوية حتى بعد ضبط العوامل التى يمكن أن تؤثر على العلاقة مثل العمر والجنس والتعليم والتدخين والنشاط البدني.

وتسرد إرشادات الجمعية الأوروبية لأمراض القلب “ESC”30 جرامًا من المكسرات غير المملحة يوميًا كواحدة من خصائص اتباع نظام غذائي صحي.

وأضاف الدكتور محمد يفارد: "يجب أن تكون المكسرات طازجة لأن الدهون غير المشبعة يمكن أن تتأكسد في المكسرات وتفقد قيمتها، مما يجعلها ضارة، ويمكنك معرفة ما إذا كانت المكسرات غير طازجة برائحتها الشبيهة بالطلاء والطعم المر أو الحامض."