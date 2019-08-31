شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتجيلك تشنجات فى رجلك وأنت نايم.. نظام غذائى لتخفيف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة تململ الساقين من الحالات الصحية التى تصيب عددا كبيرا من الأشخاص، حيث إنها تسبب الشعور بعدم الراحة فى الساقين مع التشنجات خاصة فى الليل أثناء الجلوس أو الاستلقاء، وفى هذا التقرير نقدم نظاما غذائيا يساعد فى تقليل أعراض متلازمة تململ الساقين، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

متلازمة تململ الساقين أو تشنجات الساق يمكن أن تؤدى إلى عدم القدرة على النوم، حيث تسبب اضطرابات النوم لديك مشاكل عدة منها: التدهور المعرفى، عدم القدرة على التركيز وغيرها.



متلازمة تململ الساقين

وقال دكتور مايكل روزن، فى كتابه "ماذا نأكل ومتى" إنه على الرغم من أن العديد من الناس يعرفون أن شرب الكثير من الماء يساعد فى تقليل التشنجات، لأنه يحتوى على مادة الكينين، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت من أن هذا البحث قديم، وأنه لا يوجد ما يكفى من الكينين فى الماء.

أكثر من تناول فيتامين د 3 والبوتاسيوم

وفقاً للدراسات فإن متلازمة تململ الساقين قد تحدث بسبب أنك قد تعانى من نقص فى بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين د 3 أو البوتاسيوم، والتى تم ربطها بالتشنجات.

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لذا فإن تناول السبانخ والأسماك أمر لا بد منه للحصول على جرعة من هذه العناصر الغذائية المهمة.



تناول الحديد

انخفاض الحديد قد يكون أيضا من أسباب متلازمة تململ الساقين، لذا يمكنك تناول السبانخ والمأكولات البحرية ومعظم أنواع الخبز والحبوب الكاملة.

حمض الفوليك والماغنسيوم

يمكنك أيضًا محاولة إضافة حمض الفوليك والماغنيسيوم إلى نظامك الغذائى، والذى أظهر فى دراسات صغيرة لمساعدة البعض فى متلازمة تململ الساقين، وتوجد فى العدس، والفاصوليا، والخضروات الورقية الداكنة، اللوز والفول الحراتى.

تجنب شرب الكافيين قبل النوم

أحد مفاتيح علاج متلازمة تململ الساقين هو تجنب شرب الكافيين قبل النوم، لأنه يمكن أن يصيبك بالأرق وهو ما يجعل الأعراض تزداد سوءاً.