شكرا لقرائتكم خبر عن شقاوة الأطفال ومشاكلها.. إسعافات أولية فى حالة ابتلاع مغناطيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعب الأطفال ولهوهم طوال اليوم لا يخلو من المشاكل والحوادث من ابتلاع أجسام صلبة أو الصدمات أو الخدوش وغيرها من المشاكل اليومية التى تواجه الأطفال، ومن بين أخطر هذه المشكلات ابتلاع الطفل للمغناطيس الموجود بالألعاب وإكسسوارات المكاتب وأدوات المطبخ وغيرها، والتى قد تمثل خطورة بالغة على صحتهم عند ابتلاعها.

ووفقا لموقع " mayoclinic" فإن خطورة الأمر تكمن عند ابتلاع أكثر من مغناطيس أو بلع قطعة واحدة من المغناطيس مع قطعة معدنية أخرى، حيث تتسم هذه المغناطيسات بقوة جذب كبيرة لبعضها حتى لو كانت بعيدة عن بعضها البعض، وترتبط معاً بقوة ولا تنفصل عن بعضها مما يتسبب بالتصاق أجزاء من الأمعاء ويصاحبها مشاكل بالغة فى الجهاز الهضمى.

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يمكن أن يبقى الطفل بدون أعراض عند ابتلاعه قطعة واحدة من المغناطيس أو قد يشعر بحالة اختناق وعدم القدرة على الكلام، خاصة إذا توقف المغناطيس فى مجرى التنفس، وفى حالة تناول الطفل لأكثر من قطعة تكون المشكلة الأكبر، فتصاحبه أعراض خطيرة مثل ألم مستمر فى البطن وقىء وانتفاخ شديد.

فى حالة التأكد من ابتلاع المغناطيس يجب فورا نقله إلى المستشفى لتلدخل الطبى العاجل وإجراء العديد من الفحوصات لمعرفة مكان تواجد المغناطيس، ومعرفة إذا كان الطفل ابتلع قطعة واحدة أو أكثر.

ويجب على الوالدين إزالة جميع الألعاب والأغراض التى تحتوى على المغناطيس، والامتناع عن شراء الملابس التى تحتوى على أزرار معدنية لحماية الأطفال من المخاطر من هذا النوع.