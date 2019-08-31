شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك مريض سكر.. 5 احتياطات ضرورية أثناء اليوم الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الطفل مريض السكر لرعاية واهتمام بحالته الصحية وتنظيم وجباته اليومية ونظامه الغذائى، لذلك تنصح الأمهات بالاهتمام بحالة طفلهم، خصوصا مع دخول الموسم الدراسى فيجب أن يكون للمدرسة وعى كبير بالتعامل مع الطفل مريض السكر.

لذلك يقدم ”الخليج 365” بعض الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أطفال مرضى السكر أثناء اليوم الدراسى وفقا لما ذكره موقع nationwidechildrens.



مرض السكر

1: يجب أن يكون للمدرسة وعى كامل للتعامل مع مرضى السكر من الأطفال، عن نوع المرض وجرعات الدواء المحددة له والأطعمة الصحية المناسبة لحالته.

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2: ينصح بوضع الطعام الصحى المناسب لطفلك فى اللانش بوكس، وأن يحتوى على خضروات أو فواكه وبكميات قليلة وتجنب الأطعمة الدهنية أو المقليات.

3: ينصح بوجود جهاز قياس السكر فى البيت والمدرسة وذلك للمتابعة الدورية ومعرفة حالة الطفل ومراعاته.

4: ينصح بتوفير أدوية مرضى السكر فى المدارس مثل الأنسولين لاعطاء الطفل الجرعة المناسبة لحالته فى حالة تعرضىه لأى مشكلة.

5: يجب أن نعطى للطفل مريض السكر حرية تناول الأطعمة أثناء اليوم الدراسى والسماح له بالذهاب للمرحاض عندما يحتاج لذلك مراعاة لحالته.