خبراء يؤكدون أن الخبز يُساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

خلافًا للاعتقاد السائد أن التخلي عن الخبز يساعد في الحفاظ على الصحة والتخلص من الوزن الزائد، يرى خبراء أنه طعام مهم يحتاج إليه الجسم.

يحتوي الخبز على الكربوهيدرات المعقدة التي تعطينا الطاقة، يعود تاريخ صناعة الخبز إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، كما كان يصنعه المصريون القدماء وتظهر بعض اللوحات في الأهرامات أن الموتى دُفنوا مع أرغفة الخبز لتوفير القوت في الحياة الآخرة.

وحسب الخبراء يعد خبز الحبوب الكاملة الغني بالألياف صحيًّا أكثر من غيره والحبوب الكاملة تساعد الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.

كما يجب للإنسان البالغ تناول 48 غرامًا من الحبوب الكاملة في اليوم، وهناك عدد من الأمور التي قد تحدث للجسم عند التوقف عن تناول الخبز، منها:

1. الإصابة بالإمساك: تساعد الألياف التي تدخل في مكونات الخبز، عملية الهضم، فالتوقف عن تناول الخبز وعدم تناول الخضروات الغنية بالألياف يؤدي إلى الإمساك.

2. أعراض تشبه الإنفلونزا: نقص الكربوهيدرات في الجسم يؤثر على مستوى الغليكوجين الذي ينتج أعراض تشبه نزلات البرد مثل التعب والضعف الشديد والغثيان والنعاس وآلام الجسم، بحسب صحيفة البيان.

3. فقدان الماء: نقص الوزن عند التوقف عن تناول الخبز ليس متعلقا بفقد الدهون بل بفقد الماء.

4.الشعور بالتعب والإرهاق: الكربوهيدرات في الخبز سريعة الهضم وبالتالي فهي تعطي الطاقة اللازمة للجسم.

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5.التقلبات المزاجية: تساعد الكربوهيدرات في رفع مستوى هرمون السعادة، السيروتونين.

6. الإكثار من العناصر الغذائية الأخرى: عادة ما يبحث الشخص عن بدائل للخبز مثل الأرز، الذي يسبب السمنة أكثر من الخبز. وعند استبدال الخبز بالبروتينات التي تحتوي على دهون، فتزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ينصح الخبراء بتناول كميات قليلة من الخبز بشكل يومي وخاصة الخبز الأسمر.

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