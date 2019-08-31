تداول مقطع فيديو للرئيس الأميركي وهو يستدعي زوجته ميلانيا بطريقة مهينة

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يستدعي زوجته ميلانيا بطريقة مهينة. ويظهر مقطع الفيديو ترامب وهو يضرب على فخذه عدة مرات حينما ينظر إلى ميلانيا، حيث عادة ما تستخدم هذه الحركة لاستدعاء الكلاب.
وشارك الفيديو الكاتب جيمس فيلتون، بعبارة قالها ترامب في وقت سابق "لا أحد يحترم النساء أكثر مني".
والتقط المصورون العام الماضي لقطات لترامب أثناء استعداده للانطلاق لزيارة ولايتي فلوريدا وجورجيا، اللتان تأثرتا بشدة بفعل الأعاصيرـ وهو يحمل مظلة فوق رأسه، بينما كانت زوجته تقف بالقرب منه تحت الأمطار.
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في حين نفت ميلانيا ترامب التكهنات بأن زواجها في ورطة، وأكدت أنها تحب زوجها، وقالت: "نعم، علاقتنا بخير وعلى ما يرام، إن وسائل الإعلام هي التي تتكهن بهذا، وهي مجرد شائعات، فليست كل الأشياء صحيحة".
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