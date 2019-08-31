كاتمة أسرار دونالد ترامب تتقدم باستقالتها بعدما كشفت لصحافيين معلومات عن أسرته

أوردت وسائل إعلام أميركية أن مادلين ويسترهوت، المساعدة الشخصية للرئيس دونالد ترامب، قدّمت استقالتها بعدما كشفت لصحافيين معلومات عن أسرته، حيث نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر إن ترامب علِم أن مساعدته تحدثت عن أسرته ومسائل مرتبطة بالبيت الأبيض، خلال لقاء غير رسمي مع صحافيين في نيوجيرسي، حيث أمضى عطلته.

وبثّت شبكة "سي أن أن" أن ويسترهوت لم تذكر بوضوح للصحافيين أن ما تقوله لهم ليس للنشر، مضيفة أن مراسلاً نقل الحديث الذي دار معها إلى البيت الأبيض، ووصفت وسائل إعلام ويسترهوت، التي كان مكتبها قبالة المكتب البيضوي، بأنها "كاتمة أسرار ترامب"، علماً أنها تولّت منصبها منذ بداية ولايته الرئاسية. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنها "لن تتمكّن من دخول البيت الأبيض" بعد الآن.

ونقلت "سي أن أن" عن مسؤول سابق في إدارة ترامب إن العلاقة بين ويسترهوت والرئيس كانت "وثيقة"، لافتة إلى أن كشف معلومات عن أسرته "خط أحمر" لا يجب تجاوزه.

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