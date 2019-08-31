شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة تخلصي من ازعاج النمش نهائيا واحصلي على إطلالة جذابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهور النمش على وجه المرأة يؤثر كثيراً على جمالها، مما يجعلها تشعر بالانزعاج والضيق، خاصة عندما تجد من حولها يعلق على مظهرها وعلى وجود تلك البقع الداكنة على وجهها.

الدكتورة انجي عاطف اخصائي الأمراض الجلدية والتجميل والليزر من مركز الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل، توضح في التقرير التالي طرق الوقاية وسبل علاج النمش، وكيفية التخلص منه نهائياً

وأوضحت الدكتورة انجي عاطف في حديثها لـ ”الخليج 365” إن النمش مشكلة تؤرق العديد من السيدات ويظهر نتيجة زيادة في افراز الميلانين في الجسم فتظهر مجموعة من التصبغات الجلدية، تصيب منطقة الوجه والرقبة وأسفل الرقبة وأعلى الصدر، وهو يزيد جدا في فصل الصيف وعادة يصيب ذوي البشرة الفاتحة بسبب التعرض للشمس والاشعة الفوق بنفسجية.

وأشارت إلي أنه لتفادى ظهور النمش لابد من المحافظة على استعمال واقي الشمس "الصن بلوك" طوال فصل الصيف.



4 اسباب تؤدي لظهور النمش على الوجه

أما عن طرق علاج النمش فأكدت الدكتورة انجي عاطف يتمثل انه يحتاج في بعض الحالات لبعض الكريمات الموضعية للتقشير، بالإضافة إلي عمل جلسات تقشير بارد وتقشير كيميائي، أوعمل فراكشنال ليزر وهو يساعد كثيرا في التخلص من النمش نهائيا ويعتبر من أفضل الطرق بل وأحدثها.



3 طرق لعلاج النمش نهائيا

وأوصت الدكتورة انجي عاطف بضرورة استعمال واقي الشمس صيفاً و شتاءاً حتى نتفادى عودة النمش مرة أخرى، حيث يتم وضعه قبل التعرض للشمس بنصف ساعة ثم نقوم بتجديد وضعه كل ساعتين خلال فترة التعرض للشمس، مع المحافظة أيضا على وضع الكريمات الموضعية التي تحافظ على البشرة باستمرار.

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