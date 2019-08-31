شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان فتاة مصرية تجميد بويضاتها..تعرفى على تقنية الاحتفاظ ومدة التخزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان فتاة مصرية تدعى "ريم مهنا" عبر صفحتها على الفيسبوك، عن قيامها بإجراء عملية تجميد البويضات لأنها لم تجد الزوج المناسب حتى الآن ، أثارا لتصريح الجدل من جديد حول عمليات تجميد البويضات، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية إجراء عملية تجميد البويضات ومدة التخزين المناسبة للبويضات، بحسب ما ذكر موقع هيئة الإخصاب البشري والأجنة البريطانية "human fertilisation and embryology authority".

وعملية تجميد البويضات تساعد فى احتفاظ المرأة بإمكانية الانجاب ببويضات كاملة الخصوبة، حتى سن متقدمة، حيث يتم سحب البويضات ثم تجميدها حتى يمكن استخدامها بعد ذلك.



تجميد البويضات

كيفية إجراء عملية تجميد البويضات

-إجراء تحليل لاختبار وجود أي أمراض معدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والتهاب الكبد، وذلك لضمان تخزين عينات البويضات المصابة بشكل منفصل لمنع تلوث عينات أخرى.

- تناول الأدوية لزيادة إنتاج البويضات ومساعدة البويضات على النضوج. بدلاً من خلط البويضات مع الحيوانات ستتم إضافة البروتكتات (محلول التجميد) لحماية البويضة.

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-تجميد البويضات إما عن طريق تبريدها ببطء أو التجميد السريع وتخزينها في خزانات النيتروجين السائل.



تجميد البويضات

-سيكون لدى معظم النساء حوالي 15 بويضة تم جمعها على الرغم من أن هذا غير ممكن دائمًا للنساء ذوات المبيض الذى ينتج أعداد منخفضة من البويضات.

-عندما تريدين استخدامها ، سيتم إذابة البويضات وسيتم حقن البويضات السليمة مع الحيوانات المنوية من شريك حياتك فى وقت لاحق.

ومدة التخزين القياسية للبويضات هي 10 سنوات كحد أقصى، على الرغم من أن النساء في بعض الظروف قد يكون بمقدورهن تخزين بويضاتهن لمدة تصل إلى 55 عامًا.



