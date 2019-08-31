ما هي مواصفات التفاح المناسب لتغذية طفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:39 مساءً - أنواع التفاح متعدّدة وجميعها لها فوائد لصحة الجسم. بالرغم من هذه الفوائد، إلا أنها ليست جميعها مناسبة لطفلك! الدكتور «محمد راضي» اختصاصي طب الأطفال يشير إلى الملاحظات التالية بخصوص تقديم التفاح للطفل. متى أقدم التفاح لطفلي؟ يقدم التفاح كطعام صلب للطفل بعد الشهر السادس.

التفاح من الأطعمة الصلبة التي تحقق التغذية الجيدة في حال تم مراعاة شروط التفاح الصحي. شروط التفاح الصحي للطفل لا تختاري لطفلك التفاح الذي يكون طرياً بدرجة لافتة.

لا تختاري التفاحة التي يكون بداخلها اللون البني، لأنه ينذر بالضرر للطفل. مخاطر التفاح غير الجيد على الطفل التفاح البني من الداخل سهل على الأم إعداده وكثيراً ما تقدمه دون هرس أو سلق، تظن أنه مناسب للطفل، لكنه يحتوي على مادة اسمها الباتيولين، وهذه المادة لها أضرار كثيرة على صحة الطفل. Advertisements مضار مادة الباتيولين يؤدي لنقص مناعة الطفل.

مشاكل في الجهاز الهضمي.

حدوث التشنجات لدى الطفل.

تسبب السرطان على المدى البعيد.

هناك بعض النساء يقمن بإزالة الجزء الشديد السواد من التفاحة، ظناً أنهن بذلك يرفعن الضرر عن الطفل، فهل يعتبر هذا التصرف سليماً؟

لا يعتبر هذا التصرف سليماً لأن المادة الضارة التي تنتشر في كل التفاحة، سهلة الذوبان في الماء. هناك أمهات يقدمن التفاح البني اللون من الداخل بكمية كبيرة للطفل، ففي حال حصول الطفل على أكثر من 170 ملجم لكل كيلوجرام من وزنه من هذه المادة، فهو يتعرض للضرر أكثر.

فوائد التفاح العامة للطفل يحتوي التفاح على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم. يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تحقق توازن أمعاء الطفل، فلا يعاني من الإمساك أو الإسهال.

يمنع إصابة الطفل بأمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والبرد. يساعد على ظهور أسنان الطفل في عمر مبكر ودون متاعب.

يساعد على مد الطفل بالسكريات الطبيعية، وبالتالي حصوله على الطاقة. يفضل أن يقدم مقشراً ثم بقشره في الشهر الثامن.

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