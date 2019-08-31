هل تؤثر الملابس على صحة ونشاط طفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:39 مساءً - تختارين ما يعجبك من الملابس لأطفالك وأفراد عائلتك، ولكن هل فكرت يوماً بتأثير الملابس على صحة ونشاط طفلك؟ نعم للملابس تأثير على الطفل، وهذا ما يبرهنه علم الطاقة الصيني الذي يقدم لك النصائح الآتية بخصوص ملابس الأطفال. معلومات عامة لا يجب التقيد بها علم الطاقة الصيني «الفينج شوي» يحذرك من استخدام قاعدة الألوان مع طفلك. اللون الأحمر يثير البهجة والنشاط لدى بعض الأطفال، لكنّه قد يدمر بعضهم ويجعلهم يتراجعون من ناحية النشاط والصحة. ينطبق الأمر على اللون الأصفر، الأخضر والأزرق، فكل لون له طاقة ويجب أن تتوافق مع طاقة الشخص، كما أن لكل شخص له تردداً في الطاقة يحتاج لما يتوافق معه. الملابس المسعملة وصحة طفلك لا تستخدمي ملابس أي طفل آخر لطفلك.

خصصي لكل طفل ملابسه الخاصة. Advertisements لا تقبلي ملابس من أي شخص، ونقصد هنا بالملابس التي سبق استخدامها.

لا تشتري له ملابس من سوق الملابس المستعملة مهما بلغ جمالها. تخلصي من الملابس القديمة بالتبرع وليس ببيعها لمحال البالة وأماكن بيع الملابس القديمة.

يجب أن تكون الملابس عند التبرع بها نظيفة ومغسولة وتعرضت للشمس جيداً. كيفية ترتيب ملابس طفلك كيف ترتبين ملابس طفلك لتحافظي على صحته؟ يجب أن تكون الملابس مرتبة في الخزانة لأن ترتيب الملابس يعني ترتيب حياة طفلك.

لا ترمي أي ملابس على الأرض حتى لا يخسر طفلك طاقته.

لا تضعي سلة الملابس التي تحتاج للغسيل في الحمام، فهذا المكان هو أسوأ الأماكن، إذْ تتعرض الملابس للطاقة السلبية.

تخلصي من الملابس الممزقة لأطفالك ولا تقومي برقعها. لا تسمحي لطفلك بارتداء الملابس بعد كيها مباشرة، بل انتظري حتى تبرد.

لا تتركي ملابسه ليلاً على حبال الغسيل أو «المنشر»، لأن ذلك يعرض طفلك للخطر، كما نصح الرسول صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية ليلاً فيجب أن نحمي الملابس أيضاَ.

عند سفر أحد أطفالك مع الوالد مثلاً، حافظي على ملابسه مرتبة لكي تحافظي على صحته ونشاطه بعيداً عنك.

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