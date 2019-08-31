شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أساطير شائعة حول العلاج بالليزر.. منها يسبب السرطان والحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلاج بالليزر وجراحة الليزر أمران مختلفان للغاية، فقد يفضل الناس العلاج بالليزر، حيث يُعتقد أنها حل دائم لمشاكل الجلد، ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" يعرض أبزر الشائعات الخاطئة حول استخدام الليزر التى يجب التوقف عن تصديقها:

الأسطورة 1: العلاج بالليزر ليست ضرورى

الحقيقة: بينما قد ترى أن العلاج بالليزر مجرد مضيعة للمال، لكن هناك بعض المشكلات الجسدية التى تتطلب العلاج بالليزر، مثل بعض المشاكل التى لا يمكن علاجها بالأدوية، فمثلا يمكن أن يتخلص العلاج بالليزر بشكل دائم من شعر الجسم غير المرغوب فيه، والوشم، والندبات.

الأسطورة 2: الليزر يعرض بشرتك للإشعاع الضار

الحقيقة: يتم استخدام الضوء المستخدم فى معظم العلاجات بالليزر كمصابيح آمنة، وما يشاع أن هذا الضوء يحتوى على إشعاعات مؤينة ضارة أمر خاطئ، فمن الآمن تمامًا تعريض بشرتك لهذا الضوء.

الأسطورة 3: الليزر يمكن أن يسبب الحروق

الحقيقة: تعتمد جميع أنواع الليزر هذه الأيام على مبدأ تحلل الصورة، ففى هذه التقنية يعمل ضوء الليزر على الهدف مثل الرصاص السحرى ولا يسبب أى ضرر للجلد.

الأسطورة 4: العلاج بالليزر يزيد من خطر الالتهابات الجلدية

الحقيقة: نظرًا لأن هذا العلاج يتم داخليًا دون العمل على الجلد الخارجى، فلا توجد فرصة للإصابة بالتهابات الجلد.



العلاج بالليزر

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الأسطورة 5: الليزر يسبب ترقق الجلد

الحقيقة: الليزر يعمل بلطف على تحسين ملمس الجلد عن طريق زيادة إنتاج هرمونات الكولاجين والإيلاستين، ويعتمد ذلك على الشخص الذى يقوم بالليزر والتى يجب أن يكون طبيب متخصص.

الأسطورة 6: إيقاف العلاج بالليزر يمكن أن يؤدى إلى تلف الجلد

الحقيقة: هذا غير صحيح على الإطلاق، فمثلا علاج لير لتجديد شباب البشرة لن يؤثر حال توقفه، وكثير من الناس يختارون الليزر على المدى الطويل ويرون فوائده على بشرتهم.

الأسطورة 7: جميع أنواع الليزر واحدة

الحقيقة: علاجات الليزر المختلفة لمشاكل عديدة، فتختلف الآلات أو الأدوات المستخدمة أيضًا فى جميع العمليات، فعلى سبيل المثال العلاج بالليزر للحد من التجاعيد وإزالة الشعر مختلفة تماما.

الأسطورة 8: عملية إزالة الشعر بالليزر مؤلمة

الحقيقة: ستشعر بوخزة بسيطة أثناء إزالة الشعر بالليزر فقط، وهذا علاج غير مؤلم، لكن يختلف من شخص لآخر، وبالنسبة للبعض، قد يكون الأمر مؤلمًا بينما سيكون للآخرين سلسًا.

الأسطورة 9: هذا قد يسبب السرطان

الحقيقة: العلاج بالليزر لا يسبب السرطان بأى شكل من الأشكال.

الأسطورة 10: علاج الشعر بالليزر سيئ للصحة

الحقيقة: الليزر يدمر الهدف المراد علاجه فقط ولا يؤثر على صحتك بأى طريقة.