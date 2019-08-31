شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل الطاقة الحيوية فى جسم الإنسان؟.. استشارى الطاقة الحيوية أحمد شعبان يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل شىء فى هذه الحياة له طاقة وله تأثير على جسم الإنسان، هذا ما أكده جراند ماستر أحمد شعبان استشارى العلاج بالطاقة الحيوية والريكى والحاسة السادسة، والذى يوضح فى التقرير التالى تأثير الطاقة الحيوية على جسم الإنسان.

وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان، فى حديثه لـ ”الخليج 365”، أن جسم الإنسان ليس جسما ماديا فقط بل يحيطه مجال كهرومغناطيسى، حيث تحدث العديد من التفاعلات فى جسم الانسان، حيث يوجد العديد من المعادن فى أجسامنا والمعدن له القدرة على أن يتمغنط، والكهرباء الموجودة داخل أى جسم كائن حى بسبب وجود الأعصاب، كل هذا يولد مجالا كهربائيا ومجالا مغناطيسيا.



3 تأثيرات لوجود الطاقة السلبية في جسم الانسان

وأكد أن المجال الكهرومغناطيسى لديه قدرة على إظهار قوة هذا الانسان ومدى صحته، مثل المغناطيس الذى يتفاوت قدرته من قطعة إلى أخرى فى جذب المعادن إليه.

واستطرد حديثه قائلا: إن قوة هذا المجال الكهرومغناطيسى تظهر واضحة فى شكل الهالة، وهناك بعض المدارس فى علم الطاقة الحيوية تعتبر العناصر المكونة لجسم الإنسان مثل عنصر الماء وعنصر النار وعنصر الأرض.. إلخ، هى المؤثرة على جسم الإنسان، وهناك مدارس أخرى فى علم الطاقة تقول إن الألوان، حيث إن كل لون له تأثير ما على جسم الإنسان، فعلى سبيل المثال الشخص سريع الغضب والانفعال يكون لديه طاقة النار عالية أو طاقة اللون الأحمر عالية فى جسمه.



3 تأثيرات للعلاج بالطاقة الحيوية على الانسان

وأشار إلى أنه إذا كانت هناك طاقة سلبية فى منطقة ما فى الجسم ولتكن منطقة الحلق أو الرقبة، هذا المركز إذا احتوى على طاقات سلبية والتى نرمز لها بالألوان القاتمة، تسبب اكتئاب للإنسان، وحزن، ومع الوقت هذه المناطق تضعف، فهذا النوع من الطاقات نسميه بالطاقات المدمرة تجعل الخلايا تموت بشكل أسرع، فيظهر لدى هذا الشخص مشاكل وقصور فى الغدة الدرقية، هذا على العكس إذا كانت لديه طاقة اللون الأحمر مرتفعة يكون لديه نشاط فى الغدة عالى، وزيادة فى إفراز هرمون الغدة الدرقية.

وأكد جراند ماستر أحمد شعبان أن وظيفة معالج الطاقة الحيوية هنا هو استبدال هذه الطاقات السلبية المدمرة بغيرها من الطاقات الإيجابية النافعة حيث يتم عمل نشاط لكامل الجسم واحياء للخلايا التي ماتت وتدمرت، وتجديدها، فكل الاشياء التي لديها قدرة على الحياة حتى ولو بسيطة يمكن تجديدها من خلال الطاقة الحيوية وما مات لا يمكن تجديده الا في الخلايا التي لها القابلية أن تتجدد، ويتم علاج كل اجهزة الجسم التي تأثرت بوجود الطاقة السلبية.

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