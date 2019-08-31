فيديوجراف.. أزمة مالية تنهي رحلة ناد إنجليزي مع الاحتراف بعد 125 عاما‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض نادي بيري لأزمة مالية طاحنة أودت به إلى الهاوية، بعدما قررت رابطة الدوري الإنجليزي استبعاده من المسابقات الاحترافية.

وتأسس نادي بيري قبل 134 عاما، وتحديدا في عام 1885، وانضم إلى الرابطة في عام 1894، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين عامي 1900 و1903.

وبات بيري أول فريق يُستبعد من مسابقات المحترفين منذ 27 عاما، وتحديدا منذ استبعاد ميدستون في عام 1992.

وصعد بيري للدرجة الثالثة الموسم الماضي، لكن تم خصم 12 نقطة من رصيده في يوليو/تموز الماضي بسبب وضعه المالي، وتأجلت عدة مباريات للفريق بالموسم الحالي، واستُبعد من كأس الرابطة.

وذكرت تقارير عديدة أن 3 عروض على الأقل تقدمت للاستحواذ على بيري، لكن الرابطة قررت إنهاء مشاركته في مسابقات المحترفين.