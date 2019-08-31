سعر الدولار في مصر اليوم السبت 31 أغسطس 2019

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العين الإخباريةالسبت 2019/8/31 10:54 ص بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في مصر
استقر متوسط سعر الدولار في مصر، السبت، أمام الجنيه المصري في تعاملات محدودة لدى بعض شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك الكبرى بالمطارات والفنادق، وبلغ متوسط سعر الشراء 16.5 جنيه مقابل 16.6 جنيه للبيع.
وفقد الدولار أكثر من 3 قروش -الجنيه مئة قرش- في تعاملات الأسبوع المنتهي بدعم من هدوء الطلب ووفرة معروض العملة الخضراء، ما عزز من قوة الجنيه المصري.
وسجل متوسط سعر الدولار في أفرع محدودة لتغيير النقد الأجنبي لدى البنك الأهلي المصري 16.5 جنيه للشراء مقابل 16.6 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في أفرع بنوك مصر والشركة المصرفية العربية وكريدي أجريكول.
وعاود سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي الارتفاع مسجلا 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر لدى تغيير النقد الأجنبي.
وقال البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، إن البلاد تلقت تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بقيمة نحو 3 مليارات دولار في مايو/أيار بزيادة 43% مقارنة بـ2.1 مليار دولار في أبريل/نيسان.
وتعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر، وتسهم بنسبة كبيرة في دعم الاحتياطي النقدي لمصر.
وارتفع الجنيه المصري نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.
واستقر سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، ليسجل 16.5 جنيه للشراء مقابل 16.6 جنيه للبيع.
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري؛ فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.12 جنيه والبيع 18.35 جنيه، وبلغ سعر الإسترليني 20.06 للشراء مقابل 20.29 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، واستقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 54.28 جنيه للشراء وللبيع بلغ 54.63 جنيه.
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