شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش لعب معاهم.. متستهونش بخربشة القطط والكلاب.. اعرف إزاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحب الكثير من الأشخاص تربية الحيوانات الأليفة فى المنزل كالقطط والكلاب ويلعبون معهم دون الاهتمام او الخذ فى الاعتبار المشاكل الصحية التى قد تحدث لهم نتيجة لهذه المداعبات مع الحيوانات، قد يصل الأمر إلى الإصابة بعدوى مرضية خطيرة تصيب الدم وتؤدى إلى بتر الأطراف، وهناك العديد من الحالات التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية بالعديد من الدول لضحايا أمراض خطيرة كان السبب ورائها لعاب كلب أو خدش أو جرح من قطة.

ووفقا لموقع " webmed"، تعتبر عضات الحيوانات من أكثر المشاكل الشائعة بين الأطفال بالمقارنة مع البالغين وتتمثل الخطورة فى عضات الكلاب بالخدوش والجروح المفتوحة وغيرها من الإصابات فى حين تتمثل الإصابات الناجمة عن القطط بالخدوش أيضا الأرانب والفئران البيضاء التى يحب أن يقتنيها الكثير من الأشخاص داخل منازلهم تتسبب فى عضات وخدوش وجروح، وهناك العديد من المصابين بداء الكب والصعار بعد تعرضهم لعقر الكلاب المصابة بالمرض.

وهناك عده نصائح مهامة للوقاية من الأمراض التى تنتقل من الحيوانات للإنسان وهى:

- تَجنب الاقتراب من الحيوانات البرية أو محاولة الإمساك بها.

- تجنب إزعاج الحيوان خاصة أثناء إطعامه لصغاره .

- عدم الإاقتراب من الأقفاص مثل الموجودة في حديقة الحيوانات .

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- حتى الحيوانات الأليفة يمكن أن تهاجم عند ممارسة العنف معها .

إسعافات أولية عند التعرض لعض أو خدش من حيوان:

- غسل مكان الإصابة بالماء والصابون .

- استعمال قطعة من القماش النظيف للضغط على مكان الجرح لوقف النزيف .

- وضع الكمادات الباردة على مكان الإصابة لتخفيف الألم .

- رفع العضو المصاب أعلى من مستوى القلب .

- زيارة أقرب مركز طبي للحصول على العناية الطبية اللازمة .

- الحصول على المصل إذا استدعى الأمر.