بدء حظر التدخين داخل أماكن العمل في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت وزارة العمل السعودية، السبت، تطبيق قرار حظر التدخين في أماكن العمل، الذي صدر منذ 4 أشهر.

وكانت إحصائية أخيرة صادرة عن وزارة الصحة كشفت عن أن عدد المدخنين في السعودية بلغ 5.5 مليون مدخن بين رجال ونساء، واحتل الذكور منهم النسبة الأكبر حيث بلغت نسبتهم 3. 23 %، في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 5 .1%.

وجاء في القرار أن وزارة العمل ستمنع "استخدام السجائر، والسجائر الإلكترونية، والسيجار، والجراك، والتنباك والمعسل، والمعسل الإلكتروني، وتبغ الغليون، وتبغ المضغ أو التخزين، والشمة، والنشوق، أو أي منتج يحتوي في تكوينه على التبغ، والتي سوف تكون تحت طائلة الغرامة المالية المقدرة بــ5000 ريال".

وأشارت إلى أن قرار حظر التدخين حدد مواصفات المساحة اللازمة للتدخين في أسوار العمل تحت عدد من النقاط أهمها: "تكون بعيدة عن جميع المكاتب بنسبة 15 مترًا، وأن تكون في الهواء الطلق، وأن يتم توفير وسائل السلامة بها (طفايات الحرائق وأجهزة الإنذار)، وأن تكون مفتوحة من الجوانب أي بدون حواجز، وألا يزيد عدد الموجودين بالغرفة المخصصة للتدخين بمعدل 1.4 متر مربع لكل شخص".

ويهدف القرار إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.