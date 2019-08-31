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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صححت مفاهيم خاطئة .. فوائد لتناول قليل من البروتين قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن استهلاك البروتين قبل النوم لا يعرقل عملية أيض الدهون الليلية أو حق الدهون فى الجسم بالكامل ، مقارنة باستهلاك الدهون خلال اليوم.
وتتحدى نتائج الدراسة - التي نشرت في عدد أغسطس من مجلة (التغذية) - المفاهيم الخاطئة واسعة النطاق حول العلاقة بين تناول الطعام ليلا وزيادة الوزن والتمثيل الغذائي، خاصة عند النساء.
وقال الدكتور "مايكل أورمسبى"، الأستاذ في كلية العلوم والمدير المشارك لمعهد (FSU) في الولايات المتحدة "لفترة طويلة جدًا، ظل الناس يؤمنون بأن تناول الطعام قبل النوم يسبب اضطرابات في الأيض وسيجعلهم يكتسبون الدهون"، مضيفا "ومع ذلك، فإن البيانات لا تدعم هذا ببساطة عندما يكون الطعام الذي نختار تناوله قبل النوم قائمًا على البروتين وصغير الحجم".
يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت فيه الأبحاث السابقة عن فوائد كبيرة لاستهلاك البروتين الليلي، فإن معظم الأبحاث الحالية حول هذا الموضوع تركز حصرياً على الرجال.
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